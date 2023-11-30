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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سارة حازم : كيسنجر سياسي بارع لكنه افتقد أي بوصلة أخلاقية بمنهجه

سارة حازم
سارة حازم

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق توفى اليوم عن عمر 100 عام، مشيرة إلى أن هذا الرجل كان واحد من أهم الشخصيات التي رسمت السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضافت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن هنري كيسنجر اسمه متصدر كل المواقع الإخبارية على مستوى العالم، وهناك زعماء وسياسيون يتحدثون عن رحيله، فهو كان بالأصل رجل أكاديمي ومستشار للأمن القومي ووزير خارجية أمريكا.

سارة حازم تتحدث عن هنري كيسنجر

 وتابعت: "هنري رحل عن عمر 100 سنة، وكان من أهم الأمور اللى المواقع بتتكلم عنها النهاردة أنه رجل مجرم حرب، وتسبب في وفاة 4 مليون شخص، فكان داعما للأنظمة في فيتنام وتشيلي والأرجنتين وغيرها".


ولفتت إلى أن هنري كيسنجر حصل على نوبل للسلام بسبب جهوده في فيتنام، منوهة أنه بالرغم من أنه واحد من أهم مهندسي اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، إلا أنه كان داعما من اللحظة الأولى لإسرائيل، وأمد إسرائيل بالجسر الجوي خلال حرب أكتوبر 1973.


واختتمت سارة حازم طه: "هنري كيسنجر كان سياسي بارع بلا شك لكنه مكنش عنده أي بوصلة أخلاقية".

سارة حازم كسينجر كل الزوايا قناة أون الإعلامية سارة حازم

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