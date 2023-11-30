إعداد القادة يكشف تفاصيل برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد .. وكريم همام : خطة لتطوير المنظومة التعليمية بالجامعات

إعداد القادة بالتعليم العالي يكشف تفاصيل برنامج تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد

كريم همام : نعمل علي اعداد كوادر شبابية من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات

مدير معهد اعداد القادة : خطة لتطوير المنظومة التعليمية بالجامعات

نظم معهد إعداد القادة برنامج تدريب المدربين (TOT)، الذي استهدف أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العليا والمتوسطة، وذلك ضمن إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة).وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

وكشف الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي انه ياتي هذا البرنامج انطلاقا من الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لما لهم من دور كبير فى نقل تلك الخبرات للطلاب حيث أنهم خير سفير للجامعات المصرية.

وتابع كريم هنام انه بعد تأكيدا على اهتمام القيادة السياسية ببناء الوعي وإعداد جيل من الكوادر الشبابية مؤهل بالعلم والمعرفة.

وأشار الدكتور همام إلى أن البرنامج يأتي في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي تشرف عليه الوزارة .

كما اعرب همام عن سعادته البالغة بتخريج هذه الدفعة من المدربين باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة بناء الأسر ونشر الوعي بأهمية الاستعداد السليم قبل الزواج.

وتضمنت فعاليات اليوم للبرنامج محاضرتين، الأولى بعنوان "الأبعاد الاجتماعية والنفسية في العلاقات الأسرية" وحاضر فيها الدكتور محمد فوزى والي المدرب المعتمد وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور وتناول معرفة الحقوق والمسؤوليات من كل طرف تجاه اسرته واسرة الطرف الآخر، وتم تعريف الزواج وأهدافه، وتوجيه النصائح الواجب اتباعها عند اختيار شريك الحياة، معايير اختيار شريك الحياة، وتوضيح عوامل نجاح الحياة الزوجية، ومنها الاجتماعية والنفسية والثقافية، وطرح تدريب عملى على كيفية التواصل الأسري.



انطلقت محاضرة الأبعاد الدينية فى العلاقات الاسرية وتطرقت إلي توضيح مفهوم الزواج من منظور ديني، وتعريف الخطبة وحكم الخطبة، وشروط الزواج واستعراض الحقوق المتبادلة بين الطرفين، ورسائل زوجية من السنة النبوية.

واختتم فعاليات اليوم الختامي لبرنامج تدريب المدربين، بحضور كل من الدكتورة رندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، الدكتور أحمد عباس مسئول مبادرة مودة، الأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام إدارة رعاية الشباب بالوزارة.

وتضمن اليوم الختامي عقد محاضرة حول الأبعاد الطبية في العلاقات الأسرية، وحاضر فيها الدكتورة عفاف أبو العلا استشاري الصحة الإنجابية بوزارة الصحة، وناقشت الإجراءات الطبية قبل الزواج، ومنها إعطاء المشورة، واخذ التاريخ الطبي وإجراء الفحص الطبي، وإجراء التحاليل اللازمة وأخذ التطعيمات، كما تناولت امكانية تأخير الطفل الأول للتأقلم على الحياة الجديدة، والحديث عن وسائل تنظيم الأسرة.



كما تناولت القواعد الاساسية لرعاية السيدة الحامل، وتطرقت الى الآثار السلبية لزواج الأطفال مبكرا.

كما تم إقامة ورشة عمل لتقييم مهارات المتدربين في العرض والتقديم، استعدادًا لنشر المحتوى التدريبي للمشروع بين طلاب المعاهد العليا والمتوسطة.

وأشرف على فعاليات البرنامج الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، الدكتور محمد الميهى، الدكتورة امانى خليل.