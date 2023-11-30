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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي تحمل اسم جلال الشرقاوي

صدى البلد

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي اختيار الفنان جلال الشرقاوي ليحمل اسم الدورة التاسعة المقرر إقامتها العام المقبل.

يختتم اليوم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي فاعليات دورته الثامنة، والتي أقيمت في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور لفيف من الفنانين والمسرحيين المصريين والعرب والأجانب .

يقدم حفل ختام المهرجان الفنان طه خليفة والفنانة التونسية مريم الصياح ، وسيتضمن الحفل فقرة فنية نتاج الورشة التي أقامها المخرج والكاتب الأمريكى "سكوت تورست" خلال فاعليات المهرجان ، كما سيتضمن الحفل فيلم قصير عن مكرمين حفل الختام ، وكذلك فيلم قصير عن حصاد الدورة الثامنة للمهرجان .

كما يتم تكريم لجان المهرجان خلال الحفل ، وكذلك تكريم مخرج حفلي الافتتاح والختام ، والإعلان عن أفضل شخصية مهنية للدورة الثامنة ، وجوائز الدورة الثامنة للمهرجان ،بالإضافة لبعض المفاجأت التي سيتم الإعلان عنها .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

الدكتورة نيفين الكيلاني الفنان جلال الشرقاوى الفنان والمخرج مازن الغرباوي الفنانة التونسية الفنانة القديرة

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