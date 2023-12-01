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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

149 ألف جنيه.. تكاليف حج القرعة وطريقة السداد

الحج
الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1445هـ 2024م لاستكمال إجراءات السفر والتعليمات التى يجب على الحجاج اتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وجاءت التعليمات على النحو التالى:

تحصيل تكاليف حج القرعة

- يبدأ سداد تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023م وحتى يوم الإثنين الموافق 11/12/2023م.

- يكون السداد لقيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (149,000مائة وتسعة وأربعون ألف جنيه فقط) ، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطائرة والتى سيتم الإعلان عنها فور تحديدها من الناقل الوطنى لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافقيهم الوجوبين") يكون السداد لهم معاً .

- يتم السداد بموجب بطاقات الرقم القومي السارية الصلاحية ، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

- يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، ويُراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.

- سيتم رفض استلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - اختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر). 

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج. 

- صورة + أصل (للإطلاع) من شهادة التحصين (Qr-code) بالجرعات الأساسية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات (كوفيد – 19) المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

-  البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول التى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) ، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

- تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها موضح به حالته الصحية تفصيلاً، وأنه معافى من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق السفر لآداء فريضة الحج.. على أن توضع التقارير داخل مظروف.

- ما يُستجد من أى إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

- البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن".

-  بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تقديم مستند التجنيد عند السفر وتقوم مناطق التجنيد بصـرف (تصاريح سفر مؤقتة) بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يُقدم للجهـة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 

يلتزم الفائزين بالقُرعة بضرورة إتباع مايلى

الإلتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية بشأن الإجراءات الإحــترازيــة والوقائية المُقــررة الواجب إتباعها.

احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أوالأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى "عشرة آلاف دولار أمريكى فقط") أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

الإلتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة من وسائل التصوير.

 الإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

 

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