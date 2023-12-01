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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء .. 3 صفقات من العيار الثقيل على أعتاب الزمالك

الزمالك
الزمالك

يسعى مسؤولو نادي الزمالك لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي ابراهيم عبد الجواد فى تصريحات تلفزيونية " إن مسؤولي القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على خدماتهم في الشتاء المقبل وهم محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش وناصر ماهر لاعب نادى مودرن فيوتشر وعبد العزيز البلعوطى حارس مرمي انبي"

وعلي جانب آخر يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

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