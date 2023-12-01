بعد صلاة الجمعة.. قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا ، اليوم الجمعة الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٣.

وأوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن فصل المياه سيشمل مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا" مدينة العمال، حوض ١٠ ، الحميدات، المعبر، منطقة الخزان، الشنهورية، عمر أفندى، نجع سعيد، المنشية، عزبة حامد، عزبة خليفة، شارع المدارس".



ونوه بيان شركة المياه، بأن قطع المياه سوف يستمر لمدة ٤ ساعات تبدأ فى تمام الساعة ٢ ظهراً حتى ٦ مساء عن المناطق المذكورة بنطاق مدينة قنا.



و أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع المياه نتيجة للقيام بأعمال تركيب موزعات الجهد المتوسط الجديدة بمحطة رفع صرف صحى مدينة العمال الرئيسية.

وأضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن الشركة سوف تبدأ ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين فى كافة المناطق.

وأهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، بالمواطنين قاطني المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم، بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.