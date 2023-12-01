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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد صلاة الجمعة.. قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا

مياه قنا
مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب عن مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا ، اليوم الجمعة الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢٣.

 

وأوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن فصل المياه سيشمل مناطق غرب السكة الحديد بمدينة قنا" مدينة العمال، حوض ١٠ ، الحميدات، المعبر، منطقة الخزان، الشنهورية، عمر أفندى، نجع سعيد، المنشية، عزبة حامد، عزبة خليفة، شارع المدارس".

 

 

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ونوه بيان شركة المياه، بأن قطع المياه سوف يستمر لمدة ٤ ساعات تبدأ فى تمام الساعة ٢ ظهراً حتى ٦ مساء عن المناطق المذكورة بنطاق مدينة قنا.

و أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع المياه نتيجة للقيام بأعمال تركيب موزعات الجهد المتوسط الجديدة بمحطة رفع صرف صحى مدينة العمال الرئيسية.

 

وأضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن الشركة سوف تبدأ ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين فى كافة المناطق.

وأهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، بالمواطنين قاطني المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم، بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

 

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