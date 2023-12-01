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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية في مراقبة الأسواق والسلع بمدينة شبرا الخيمة وذلك برفقة اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد ومسئولى التموين.
وقام نائب المحافظ بمتابعة الأسواق والسلاسل التجارية بنطاق الحي للتأكد من توافر السلع والتزام المحال التجارية والهايبر ماركت بإعلان الأسعار.


كما شملت الجولة التأكد من التزام المحال التجارية بتوفير السلع وفقا للأسعار المقررة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة والصحية المهنية.


وخلال الحملة تم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض المخالفات والتي تمثلت في  كميات من الزيوت المعروضة للبيع باسعار أعلى من الأسعار المقررة ضمن مبادرة كلنا واحد.


كما شملت الحملة إزالة الاشغالات بشارع ١٥ مايو وتحرير محاضر باعة متجولين ومصادرة الاشغالات التي تعوق حركة الطريق، تم ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

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القليوبية محافظ القليوبية نائب محافظ القليوبية الاجهزة التنفيذية ازالة الاشغالات

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