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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن رحيل زيزو

زيزو
زيزو

أعرب وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن قراره في ملف بيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أحمد سيد "زيزو"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال وائل القباني في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار" : "على مسؤولي نادي الزمالك سرعة منح اللاعبين المتواجدين مستحقاتهم المتأخرة، بدلاً من التفكير في عقد صفقات جديدة".

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أؤيد قرار بيع نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك

وأضاف : "أؤيد قرار بيع نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، من أجل حل الأزمة المالية، والنادي قادر على توفير البديل".

واختتم : "يجب على مسؤولى نادي الزمالك وضع خطة كروية، ينجح في الاستفادة منها الفريق على المدي البعيد".

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