التمويل المناسب.. السيسي يوجه رسالة عاجلة للعالم بشأن مواجهة التغيرات المناخية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب العمل على احتواء آثار تغير المناخ، وطالب المجتمع الدولي، بالعمل على الالتزام بما تم الاتفاق عليه في باريس، واتخاذ خطوات أكثر طموحًا لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة المناخ بـ الإمارات، أننا قادرون على حماية الكوكب، وعازمون على حماية وإنقاذ كوكب الأرض.

وأشار إلي أن مصر كان حريصة خلال قمة شرم الشيخ، على تفعيل صندق التمويل، وطالب باتخاذ خطوات أكثر طموحًا.

ولفت إلي أن مصر ملتزمة بالحفاظ على المناخ، وطالب الرئيس السيسي بتوفير التمويل المناسب لتحقيق أهداف مواجهة التغيرات المناخية.