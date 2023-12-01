القبض على مروجي المخدرات في الإسماعيلية والمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود الو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (الإسماعيلية، المنوفية) والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (3 أشخاص) بدائرة مركز شرطة القصاصين.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وفى مديرية أمن المنوفية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم).. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.