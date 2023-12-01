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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانتخابات الرئاسية.. سفير مصر بإيطاليا: اليوم بداية مرحلة جديدة في تاريخ الوطن

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

تحدث بسام راضي، سفير مصر لدى روما، عن تفاصيل اليوم الأول من تصويت المصريين المقيمين في إيطاليا في الانتخابات الرئاسية المصرية.

 

وقال بسام راضي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن اليوم الأول شهد إقبالا ملحوظا من المصريين على السفارة المصرية بإيطاليا، وذلك للإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر.

 

ولفت إلى أن هناك تنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بصورة مستمرة من أجل تيسير عملية التصويت على المصريين، بالإضافة إلى رفع كافة الأجهزة الإلكترونية بالسفارة.

 

وأكد أن هناك وعي كبير لدى المصريين بالخارج، كما أن تصويت المصريين في الانتخابات يعد مظهرا ديمقراطيا يعبر عن الحياة السياسية.

 

ولفت إلى أنه أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرا إلى أن اليوم يعد بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر.

 

 

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