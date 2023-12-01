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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتخابات الرئاسة 2024.. تظاهرة في حب الوطن أمام السفارة المصرية بالكويت

صدى البلد

اصطف آلاف الناخبين المصريين المقيمين في الكويت، منذ التاسعة من صباح الجمعة، أمام مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في تظاهرة مملوءة بمشاعر الحب والوفاء والولاء للوطن، مع ترديد الأغاني الوطنية المعبره عن حب الوطن، إذ فتحت سفارة مصر في الكويت الباب أمام أبناء الجالية المصرية في بريطانيا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.

يشار إلى أن عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، يأتي هذا، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام؛ وهى: الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 3،2،1 من ديسمبر.

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.


 

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