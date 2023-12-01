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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على مساحة24 فدانا.. العاصمة الإدارية تحتضن المقر الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

صدى البلد

تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" تقضي بتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة  22 فداناً. 

ونصت المذكرة على تعيين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبناء مقر الاتحاد الجديد طبقاً لمواصفات ومتطلبات الاتحاد على أن يتم تسليم الأرض بنهاية شهر مارس 2024 وتستغرق عملية الإنشاء ثلاث سنوات. 

ونصت مذكرة التفاهم أيضاً على أن يتم تخصيص الأرض مقابل أن تحصل الشركة على أرض ومنشآت المقر الحالي للاتحاد وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاءات مع تعيين خبير مثمن لتحديد قيمة أرض ومباني الاتحاد الحالية وعمل المقاصة اللازمة بناء على تكلفة الأرض والإنشاءات للمقر الجديد حفاظاً على حقوق الطرفين.


من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلاً: "أشكر السيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين ولولا توجيهات سيادته ما كنا اليوم هنا نوقع مذكرة التفاهم وسعيد بانتقال مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى العاصمة الإدارية الجديدة".
وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "فخور بتواجد المقر الجديد للاتحاد وسنقدم كل الدعم للمبنى ليليق بمكانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحتى يكون مبنًى حديثاً ومستداماً ونعد الجميع بسرعة إنهاء أعمال الإنشاء على أحدث طراز كما أتقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد على ما بذلوه من جهد". 

وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "أتقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها واهتمامها بانتقال وإنشاء المقر الجديد الذي يستحق أن يتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة وأن اليوم هو حدث هام في تاريخ الاتحاد وأود أن انوه إلى أن كرة القدم المصرية هي مصدر سعادة لكل الشعب المصري".

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