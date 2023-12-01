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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصطفاف281 معدة وسيارة ضمن حملة مواجهة تداعيات الأزمات بالأقصر

اصطفاف معدات الطوارئ
اصطفاف معدات الطوارئ بالأقصر

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كل من السكرتير العام للمحافظة هدى المغربي، ومحسن الشامى مديرادارة الازمات والشبكة الوطنية للطوارئ، بالتنسبق مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الحملة الميكانيكية، وشركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومديرية الري، والاسعاف، والحماية المدنية، لتنفيذ اصطفاف المعدات والسيارات من أجل مراجعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، إستعداداً للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكواراث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول ، وذلك بإشراف لجنة وزارة التنمية المحلية المختصة بمتابعة أعمال صيانة المعدات.

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كما تم التوجيه بالمرور على جميع معدات الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة المقترحة ، وذلك من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة هانى محمد عبدالوهاب ، وعضوية السيد سباعى ، والمهندس ريمون راجح.


وأضحت السكرتير العام للمحافظة، أن  إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإصطفاف وصلت  إلى ٢٨١معدة  وسيارة، مؤكدة على أن هناك متابعة دورية من معالي محافظ الأقصر لأعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والإستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة.

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الأقصر اصطفاف المعدات السكرتير العام المراكز والمدن وزارة التنمية المحلية

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