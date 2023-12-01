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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفير مصر في موريتانيا يستقبل بعثة بيراميدز قبل لقاء نواذيبو

صدى البلد

حرص أعضاء السفارة المصرية في العاصمة الموريتانية نواكشوط على التواجد في استقبال بعثة نادي بيراميدز في المطار، استعدادا لخوض مباراة نواذيبو في إطار مباريات دوري الأبطال.

ووصلت بعثة بيراميدز مساء الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى العاصمة نواكشوط استعدادا لمواجهة نواذيبو الموريتاني والمحدد لها عصر السبت في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة التي يترأسها المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، سيادة السفير خالد يوسف سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط، والسفير محمود بيومي القنصل المصري بنواكشوط، وباقي أعضاء السفارة.

وأقام السفير حفل عشاء بمقر إقامته للترحيب ببعثة بيراميدز، حضره المهندس ممدوح عيد رئيس النادي وبصحبته المهندس عمر مدحت المدير التجاري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز.

من جانبه عبر المهندس ممدوح عيد عن شكره للسفارة وأعضائها على استقبال بعثة بيراميدز قبل مباراة السبت الهامة في مشوار الفريق بدوري الأبطال، معربا عن تقديره لما بذله أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لتسهيل مهمة نادي بيراميدز خلال رحلته القارية، وقام بإهداء السفير درع النادي للتعبير عن امتنانه وشكره العميق.

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