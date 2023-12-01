عمليات المصريين الأحرار تتابع مجريات التصويت بالانتخابات الرئاسية في الخارج

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أعمالها لمتابعة أول أيام الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية بدول الخارج، في ضوء المتابعة الدائمة من خلال ممثلي الحزب بكافة الدول والمتابعة الدورية والدائمة مع عمليات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وشهدت مقار البعثات الدبلوماسية توافد المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم.

ويتابع حزب المصريين الأحرار على مدار الساعة استمرار توافد المواطنين وتكثيف جهود ممثلي الحزب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وهناك بعض اللجان أغلقت أبوابها مثل نيوزيلندا واستراليا ، وبعض الدول لم تفتح أبوابها بعد نظراً لاختلاف فرق التوقيت بين بلدان العالم ومن المقرر استمرار الاقتراع على مدار ثلاثة أيام ١ و ٢ و ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ ديسمبر.