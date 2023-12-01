الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم زيزو في انتقالات يناير

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لضم أحمد سيد "زيزو".



وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد سالم عبر صحيفة "اليوم" السعودية ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا"

وعلي جانب آخر يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.