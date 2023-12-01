عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودي لضم زيزو في انتقالات يناير

زيزو
زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لضم أحمد سيد "زيزو".


وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد سالم عبر صحيفة "اليوم" السعودية ما يتردد في الوقت الحالي بشأن وصول عرض رسمي من الشباب السعودي لنادي الزمالك للحصول على خدمات زيزو غير صحيح نهائيا"

وعلي جانب آخر يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره سوار الغينى في التاسعة مساء الاحد المقبل على ستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم، ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

عروض احتراف أحمد السيد زيزو الزمالك عروض سعودية أحمد سالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

واشنطن ونيويورك.. السفارات المصرية في الولايات المتحدة تستقبل الناخبين

التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي في تنزانيا.. تفاصيل

صدى البلد يرصد اتصالات الهيئة الوطنية بلجان الانتخابات الرئاسية في الخارج

هنفرح بيك ونجوزك.. رسالة مؤثرة من أسرة فلسطينية لنجلهم في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب سعودي يحذر من أحد أنواع الزبادي وخطورته على القلب والشرايين

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

في عيد ميلادها الـ 50.. ملابس أثارت الجدل لـ رانيا يوسف.. شاهد

من 2 لـ3 فناجين يوميا.. جمال شعبان يكشف مفاجأة سارة لمحبي القهوة

فيديو

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ