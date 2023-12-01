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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تطلق وابلا من الصواريخ على تل أبيب | فيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لصواريخ كتائب القسام تحلق في سماء تل أبيب، ولا أنباء عن القتلي في إسرائيل.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أنها قصفت تل أبيب بالصواريخ.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في بيت حانون .

وسبق أن أعلن الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، أن 137 من الأسرى لا يزالون محتجزين في قطاع غزة بعد عودة 110 إلى ديارهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز  أوف إسرائيل"، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال، إيلون ليفي، إن من بين أولئك الذين لا يزالون في الأسر بعد نهاية الهدنة يوم الجمعة 115 رجلا و20 امرأة وطفلين.

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