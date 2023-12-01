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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المصريين الأحرار ينظم جولة حافلة بميادين وتجمعات القاهرة والجيزة لتأييد السيسي.. صور

صدى البلد

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مسيرة وجولة في كافة ميادين وشوارع القاهرة الكبري والجيزة تحت عنوان " من كل شبر في مصر السيسي رئيس لمصر" علي مدار ثلاثة ايام متتالية، بالأتوبيس المكشوف يحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرقم والرمز الإنتخابي النجمة ورقم 1 ودعوات وتحفيز المواطنين للمشاركة الإيجابية والنزول للجان الاقتراع وتأييد الرئيس في جولة رئاسية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

كما وزّع شباب الحزب إعلام مصر ونتيجة العام الجديد بصورة الرئيس وملصقات الدعاية الانتخابية وبث الأغاني الوطنية وسط احتفاء عالي من المواطنين وتفاعل المارة من عموم المواطنين، الذين بادروا المشاركة والحصول علي الدعاية والهتاف تحيا مصر؛ حظيت الجولات ترحيبًا عالي من المواطنين وتسابق مستقلي السيارات علي تبادل الهتافات ورفع علامات النصر وأصداء" كلاكسات" السيارات، احتفاء باستقبال الاستحقاق الدستورى.

كما حرص المواطنين علي اقتناء المطبوعات وصور الرئيس ودخل اعضاء الحزب في حوار وتلاحم مباشر مع الشارع لمناقشة أولوية أهمية التوعية بضرورة النزول للجان الاقتراع والتصويت لصالح الرئيس هو بالأساس الحفاظ علي صمام امان البلاد ممثل في شخص السيسي؛ واستمع الحزب لكافة الآراء والمقترحات كما تلقي طلبات من المواطنين للخدمات العامة وطلبات فئوية وخدمية للعمل عليها مع الجهات المختصة لتحقيق الصالح العام.

ومن جانب آخر تتابع غرفة العمليات المركزية لحزب المصريين الأحرار مسار الانتخابات الرئاسية في الخارج ومتابعة لحظية مع ممثلي الحزب بالخارج والمتابعة المباشرة مع الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي؛ وفى سياق متصل تكثف الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار وأمانات المحافظات اعمالها  واللقاءات المباشرة مع المواطنين في النجوع والقري وعقد المؤتمرات والندوات النوعية والجماهيرية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

 

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عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة المصريين الأحرار

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