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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة.. انطلاق المؤتمر الجماهيري الرابع للتيار الإصلاحي الحر بالإسكندرية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلق المؤتمر الجماهيري الرابع، للتيار الإصلاحي الحر، بمحافظة الإسكندرية؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، برعاية النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية أيضا.

جاء ذلك بحضور، المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد المنسق العام للتيار، الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، المستشار روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، وعدد من قيادات التيار الإصلاحي الحر، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعامر أبو زيد أمين عام حزب الاتحاد بمحافظة سوهاج وقطاع الصعيد، سعد الجمل أمين مساعد حزب الاتحاد وأمين الحزب بالإسكندرية.

وشهد المؤتمر تجمع حشود من أبناء محافظة الإسكندرية؛ لإعلان دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال سلسلة الإصلاحات التنموية في كافة القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن التيار الإصلاحي الحر، قد عقد المؤتمر الجماهيري الأول له، بمحافظة الدقهلية، ثم استضافت محافظة المنوفية المؤتمر الجماهيري الثاني، واستضافت سوهاج المؤتمر الثالث، فيما تستضيف اليوم، محافظة الإسكندرية المؤتمر الجماهيري الرابع، استكمالا لسلسلة المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها التيار لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات والمقرر عقدها في الداخل يوم 10 ديسمبر وتستمر 3 أيام لتنتهي يوم 12.

التيار الاصلاحي الحر الاسكندرية عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الانتخابات سوهاج

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لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة.. انطلاق المؤتمر الجماهيري الرابع للتيار الإصلاحي الحر بالإسكندرية


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