الهيئة العامة للاستعلامات: القصف الإسرائيلي في قطاع غزة لم يصل للجانب المصري

نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر تسعى لمد الهدنة لفترات أخرى بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة والتي وصلت إلى حد الكارثة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر تأسف كثيرا لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وتبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء؛ من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت.