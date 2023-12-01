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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صور الرئيس السيسي تزيّن مؤتمر نقابة الأشراف في ليلة الدعم والعرفان.. فيديو

مؤتمر نقابة الأشراف
مؤتمر نقابة الأشراف

حرصت نقابة الأشراف مساء اليوم الجمعة، الأول من ديسمبر 2023، الـ 17 من شهر جمادى الأولى 1445، على إعلان تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر 2024، في ولاية جديدة دعما واستكمالا لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة. 

صور الرئيس السيسي في مؤتمر نقابة الأشراف 

نقيب الأشراف يؤكد ضرورة المشاركة الإيجابية في انتخابات رئاسة الجمهورية

طالب السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الحاضرين فى المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة الأشراف، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة، موجها التحية لشعب فلسطين الصامد وأبناء غزة البواسل.

ووجه نقيب الأشراف، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي يعقد الآن بمركز الأزهر للمؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح  السيسي في الانتخابات الرئاسية، الشكر للحضور في المؤتمر الحاشد، مشددا على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجهم بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وأكد نقيب الأشراف دعم الأشراف للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجت القاعة بالهتافات للرئيس السيسي بـ:"تحيا يا مصر .. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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بحضور علي جمعة والقصبي.. الأشراف تعلن دعمها السيسي في مؤتمر حاشد|صور

علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس: "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح"

 

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.

وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددا هتافات:" يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.

وأضاف:"جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"نحن هنا لإعلان الإصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".

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