1457 لقاء في البرنامج التثقيفي المشترك بين وزارتي الأوقاف والتعليم خلال ديسمبر

تعقد وزارة الأوقاف 1457 لقاء في البرنامج التثقيفي بمحافظات القاهرة، الدقهلية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج، السويس، الوادي الجديد، بني سويف، دمياط، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنيا.

ويأتي ذلك، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث جاءت المجموعة الثانية خلال شهر ديسمبر 2023، ليصبح عدد اللقاءات حتى تاريخه 3041 لقاء على النحو التالي :

1- محافظة القاهرة

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/القاهرة-.pdf



2- محافظة الدقهلية

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الدقهلية-.pdf



3- محافظة البحر الأحمر

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/البحر-الأحمر-.pdf



4- محافظة جنوب سيناء

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/جنوب-سيناء-.pdf



5- محافظة سوهاج

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/سوهاج-معدل.pdf



6- محافظة السويس

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/السويس-.pdf



7- محافظة الوادي الجديد

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الوادي-.pdf



8- محافظة بني سويف

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/بني-سويف-.pdf



9- محافظة دمياط

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/دمياط-.pdf



10- محافظة الإسماعيلية

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الإسماعيلية-1.pdf



11- محافظة كفر الشيخ

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/كفر-الشيخ-.pdf



12- محافظة الشرقية

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/الشرقية.pdf



13- محافظة المنيا

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/12/المنيا-.pdf



5 مديريات تحوز شهادات التقدير في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام

حصلت 5 مديريات حتى تاريخه على شهادات تقدير لجهودها المتميزة في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف وهي:

1. مديرية أوقاف القاهرة، حيث حققت أكثر من 41 مليون جنيه، كأعلى مديرية تحصيلًا في مشروع صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف.

2. مديرية أوقاف الإسكندرية، حيث حققت 24470500 جنيه، بزيادة 2586300 جنيه عن العام الماضي.

3. مديرية أوقاف الدقهلية، حيث حققت 9457500 جنيه، بزيادة 1563800 جنيه عن العام الماضي.

4. مديرية أوقاف دمياط، حيث حققت 3805000 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

5. مديرية أوقاف جنوب سيناء، حيث حققت 1209900 جنيه، بزيادة بنسبة أكثر من 20% عن العام الماضي.

ومن المقرر منح هذه الشهادات لكل مديرية تتجاوز إجمالي تحصيل العام الماضي بنسبة 20% أو مليون جنيه، قبل 31/ 12/ 2023م.

وسيتم تسليم شهادات التقدير للمديريات الخمسة يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2023م بفندق جراند نايل تاور على هامش المؤتمر التحضيري الثاني للمسابقة العالمية الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.