انطلقت اليوم الجمعة عشرة قوافل دعوية بالأوقاف، وفيها أكد العلماء أن وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا.

علماء الأوقاف: وحدة صفنا الوطني والعربي خير رادع لعدونا

يقول سبحانه: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"، ويقول سبحانه: "وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ".

ويقول تعالى: "وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ"، ويقول (جل وعلا): "إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"، فما أحوجنا إلى الاعتصام بحبل الله (عز وجل)، ووحدة صفنا الوطني والعربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تهددنا جميعًا.

وبيان القوافل كالتالي:

- مديرية أوقاف المنوفية ( شبين الكوم)

- مديرية أوقاف المنيا (الناصرية – بني مزار)

- مديرية أوقاف الفيوم (فيديمين)

- مديرية أوقاف أسيوط (ساحل سليم)

- مديرية أوقاف كفر الشيخ (فوة)

- مديرية أوقاف شمال سيناء (الحسنة)

- مديرية أوقاف بور سعيد (بور فؤاد)

- مديرية أوقاف بني سويف (الزيتون - ناصر)

- مديرية أوقاف الأقصر (القرنة)

- مديرية أوقاف دمياط (الروضة)

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

انعقاد مقرأة الواعظات بمسجد أبو المكارم بالمنوفية وإشادة كبيرة بأدائهن المتميز

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم تلاوة وأداء أقيمت اليوم الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ م مقرأة الواعظات بمديرية أوقاف المنوفية بمسجد (أبو المكارم) بشبين الكوم، جاء ذلك ضمن فعاليات القافلة الدعوية، وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية أوقاف المنوفية، والدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية، وجمع غفير من سيدات المنوفية اللاتي أشدن إشادة كبيرة بالأداء المتميز لواعظات الأوقاف وحسن تلاوتهن للقرآن الكريم وتناسق الأداء بينهن.