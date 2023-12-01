تونس تؤكد استعدادها التنسيق مع البعثة الأممية بليبيا لتذليل الصعوبات أمام الانتخابات

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الجمعة، استعداد تونس لتعزيز التعاون والتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا من أجل تذليل الصعوبات والتوصل إلى توافقات تتيح تنظيم الانتخابات وتسمح بإرساء مؤسسات دائمة وموحدة.

وجدد وزير الخارجية التونسي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، موقف بلاده الثابت الداعي الى ضرورة ايجاد تسوية سياسية في ليبيا على أساس حل ليبي ليبي، مؤكدا دعم بلادنا للجهود الاممية المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية الفاعلة.

والتقى عمار وباتيلي في العاصمة تونس، واستهل المبعوث الأممي اللقاء باستعراض مستجدات العملية السياسية في ليبيا ومساعي البعثة الأممية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية التونسية.

وجدد المبعوث الأممي التأكيد على دور تونس الفاعل منذ بداية الأزمة الليبية، معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة لدفع المسار السياسي بهذا البلد الشقيق، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ولكافة شعوب المنطقة في الامن والاستقرار والتنمية.