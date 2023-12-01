الانتخابات الرئاسية 2024.. نقيب الأشراف: علينا رد الجميل للرئيس السيسي |فيديو وصور

اجتمعت كلمة الأشراف والصوفية على مدى يومين متتاليين على دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لمصر 2024 في ولاية جديدة.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، في ليلة الدعم والعرفان ورد الجميل، التي نظمتها النقابة بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، في حضور لفيف من القيادات الدينية والشعبية، أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري بكثافة.

مؤتمر نقابة السادة الأشراف

رد الجميل والنزول بكثافة دعما للرئيس السيسي

ودعا محمود الشريف، نقيب الأشراف جموع المصريين للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وإعلان دعمها ووقوفها خلف القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال نقيب الأشراف:«لابد أن نقف صفًا واحدًا خلف دولتنا، فعلينا أن نرد الجميل والحضور بكثافة في الانتخابات الرئاسية بالملايين»، متقدما بالشكر الكنيسة وشيوخ الطرق الصوفية للمشاركة في المؤتمر.

وتابع:«ادعو الجميع ان يذهبوا لصندوق الانتخابات لنقول للرئيس السيسي كلنا معاك والله تعالى معك».

يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح

فيما أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصتف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.

الدكتور علي جمعة

وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعادة الشعب المصري، مرددا هتافات:" يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.

وأضاف:"جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"نحن هنا لإعلان الإصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".

نقف صفا واحد خلف الزعيم البطل عبدالفتاح السيسي

أكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد حبا للوطن ولبطل أنقذ وطنه من الغرق وقاد سفينة الوطن بمنتهى المجرد.

الدكتور أسامة الأزهري

وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لنقابة السادة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، جاء الوقت لأن نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدافع وطني بحث، مشيرًا إلى أن الأشراف تعلموا من جدهم معنى الوفاء والرجولة والوعي.

وتابع :"نعلن جميعا الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونرفع أكف الضراعة أن يسدد الله تعالى سعيه وأزره في الوقت الذي تشتعل فيه نيران الخطر ويقف الرئيس في موقف صامد للحفاظ على الوطن، وضد تصفية القضية الفلسطينية، وتصديا لكل أنواع الخطر.

وقال الدكتور أسامة الأزهري: "نصطف صفًا واحدًا خلف البطل القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

جهود الرئيس رسّخت عدم التمييز

قال الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المجلس الثقافي القبطي، إن مصر البلد العظيم الذي عرف معني التعددية، واصطف الأبناء في هذه الأرض الكريم بدءا من سيدنا إبراهيم خليل الله، مرورا بالأنبياء الذي مروا على أرضها.

الأنبا أرميا

واستشهد الأنبا إرميا خلال مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الجمعة، بقوله تعالى "ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ"، مؤكدا أن أرض مصر سلام، وأن جهود الرئيس السيسي جاءت في إطار العمل على ترسيخ مبادئ عدم التمييز، أيضا لترسيخ مبادئ الوطنية التي قد كانت غابت عن الشعب منذ عقد واحد حيث كاد أن يضيع هذا الوطن بعد أن فقد الاستقرار، مشيرًا إلى أن أهم ما يميزنا وسط الشعوب في الوقت الحالي هو وجود الأمن والاستقرار في ظل قيادة الرئيس السيسي للدولة.

وأضاف أن وجود الإستقرار والأمن أساس تحقيق التنمية الشاملة، فعلينا أن ننظر إلي ما يحيط بمصر من الناحية الغربية نجد ليبيا وما فيها من مشكلات، والناحية الجنوبية نجد السودان نفس الأمر، لذا نشكر الله ونشكر الرئيس السيسي والدولة بكافة أجهزتها فيما تبذله من جهود لحماية الوطن والشعب من الضياع.