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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء جوف الليل للرزق وتفريج الهم وقضاء الحاجة

دعاء جوف الليل
دعاء جوف الليل

يستحب لكل مسلم ترديد دعاء جوف الليل، والذي يهدف إلى الحصول على الرزق وتفريج الهم وقضاء الحاجة، وهنا نشير في هذا التقرير إلى أبرز ما ورد عن دعاء جوف الليل.

يا لطيف 129 مرة.. عجائب ذكر اسم الله تعالى في جوف الليل لقضاء الحاجة

أفضل ما يقال في جوف الليل لتفريج الهم.. كلمتان و10 أدعية نبوية يُغفل عنها

دعاء جوف الليل للرزق

اللهم أعطني بقدر نيتي فإني لا أنوي بأحدٍ إلا خيرًا وارزقني أجمل مما أتمنى وأكثر مما أتوقع وأفضل مما أدعو

رب بشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني وثبت يقيني وارزقني حلالا يكفيني وابعد عني كل شيء يؤذيني

اللهم اجعل نصيبي من الحياة نصيب طير خفيف، مطمئن البال يُسبح بحمدك وترزقه، يتوكل عليك وتكفيه

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وأصلح أنفسنا واهدي أولادنا واحفظهم فى معيتك يا حفيظ.

لا إلهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا باللَّهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ.

اللَّهُمَّ عافني في جَسَدِي، وَعافني في بَصَرِي، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنِّي، لا إِلهَ إِلا أنْتَ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله

اللهمَّ يا أكرم الأكرمين، نسألك بركتك وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك، ونعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام، ونسألك أن تعصمنا من المعاصي والآثام، وأن تشغلنا بخير ما يرضيك عنا يا رب العالمين.

دعاء جوف الليل لقضاء الحاجة

اللهمَّ اكفنا ما أهمَّنا، وزوِّدنا بالتقوى، واغفر لنا، ووجِّهنا للخير أينما توجَّهنا يا أكرم من سُئل وخير من أجاب يا رب العالمين.

اللهمَّ إنا نسألك محوَ الذنوب، وستر العيوب، ولين القلوب، وتفريج الهموم، وتيسير الأمور، واكتب لنا خيرَي الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين.

اللهمَّ ارزقنا السعادة والستر والتوفيق والسداد في الأقوال والرشاد في الأفعال يا رب العالمين.

اللهمَّ اجعل أيامنا مملوءةً بالأجر مصحوبةً بالعافية مختومةً بالمغفرة، وارضَ اللهمَّ عنَّا فإنه ليس بعد الرضا إلا الجنة؛ فرضاك عنا خيرٌ من الدنيا وما فيها يا رب العالمين.

اللهمَّ فرِّج عنَّا ما ضاقت به صدورنا وعجز معه صبرنا وقلَّت فيه حيلتنا وضعفت له قوَّتنا، اللهمَّ اصرفْ عنَّا المرض ونار جهنم وفتنة القبر يا ربَّ العالمين.

دعاء جوف الليل لتفريج الهم

اللهمَّ يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارزقنا رحمةً من عندك تُغننا بها عن رحمة مَن سواك يا أرحم الراحمين.

(اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ فإنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ.).

(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك من شرِّ ما عَمِلتُ، ومن شرِّ ما لم أعمَلْ).

(اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا علَى طَاعَتِكَ).

(اللهمَّ إنَّي أعوذُ بك من شرِّ سمْعي، ومن شرِّ بصري، ومن شرِّ لساني، ومن شرِّ قلْبي، ومن شرِّ منيَّتي).

(اللَّهُمَّ آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى).

(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ).

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ).

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