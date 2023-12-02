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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حوار إنساني .. دعاء فاروق وزوجها ضيفا "واحد من الناس"مع عمرو الليثي

دعاء فاروق وزوجها
دعاء فاروق وزوجها مع عمرو الليثي

في أول ظهور لهما ببرنامج تليفزيوني تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ، في العاشرة مساء الاثنين  على شاشة قناة الحياة .

في أول ظهور تليفزيوني و في حلقة المشاعر الإنسانية الجميلة ، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة تذاع حوّل إصابة زوجها بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها ، وأيضاً محنة المرض لدعاء فاروق  والتي تكشفها لأول مرة حول عملية  استئصال الرحم وتعليقها على هذه الأزمة الصحية.

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأة علاقة الحب وتكشف دعاء في انفراد لواحد من الناس ان حبيبها هو أصغر منها سناً، كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها ، ومن الشخصية التي تتمني استضافتها في البرنامج

كما يتحدثا خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية " روكي" ، تذاع الحلقة الإثنين في تمام العاشرة مساء.
 

الإعلامية دعاء فاروق الإعلامى د عمرو الليثى برنامج واحد من الناس

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