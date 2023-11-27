طارق الدسوقي عن دخول ابنته مجال الفن :"لا أمانع في تلك الحالة"

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنان طارق الدسوقي، عن حياته الفنية والشخصية.

وقال "طارق الدسوقي"، إنه تزوج مرتين ولديه 4 أولاد، وتجمعه علاقة جيدة للغاية بأولاده.

عن إمكانية دخول أولاده مجال الفن والتمثيل، علق :"إذا كانت موهوبة وستسير على النهج الذي اتّبعته من اختيار أعمال له رسالة ، فلا أمانع ".

واسترسل:"ابنتي تعزف بيانو وموهوبة وأحمد مشروع نجم سينمائي ودرامي وأخذ عدد من الورش الفنية، متابعا :"أنا لا أتدخل ولا أفرضهم على الساحة الفنية ".

وأكمل: "أبنائي ورثوا عني الالتزام..أنا أحبهم وأتمنى لهم السعادة وأشوفهم متزوجين ويعيشون في ستر ".