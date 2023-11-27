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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الدسوقي عن دخول ابنته مجال الفن :"لا أمانع في تلك الحالة"

طارق الدسوقي وأولاده
طارق الدسوقي وأولاده

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنان طارق الدسوقي، عن حياته الفنية والشخصية.

 

وقال "طارق الدسوقي"، إنه تزوج مرتين ولديه 4 أولاد، وتجمعه علاقة جيدة للغاية بأولاده.

 

عن إمكانية دخول أولاده مجال الفن والتمثيل، علق :"إذا كانت موهوبة وستسير على النهج الذي اتّبعته من اختيار أعمال له رسالة ، فلا أمانع ".

 

واسترسل:"ابنتي تعزف بيانو وموهوبة وأحمد مشروع نجم سينمائي ودرامي وأخذ عدد من الورش الفنية، متابعا :"أنا لا أتدخل ولا أفرضهم على الساحة الفنية ".

 

وأكمل: "أبنائي ورثوا عني الالتزام..أنا أحبهم وأتمنى لهم السعادة وأشوفهم متزوجين ويعيشون في ستر ".

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