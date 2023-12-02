الجالية المصرية بالكويت عن انتخابات الرئاسة: نشارك في بناء الجمهورية الجديدة

علقت الدكتورة داليا البيلي، ممثل الجالية المصرية في الكويت، على مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية.



وقالت " البيلي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " أخر النهار "، عبر فضائية " النهار "، أن المصريين المتواجدين في الخارج يقفون بجانب الوطن في كل شيء، مضيفة أن المصريين في الكويت يكونوا في الصفوف الأولي حباً في الوطن.

وأوضحت ممثل الجالية المصرية في الكويت، أن المصريين المقيمين في الكويت منذ الساعات الأولي من بدء التصويت وهو يتوافدون بشكل كبير علي مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي.

وأكدت داليا البيلي، أن الجالية المصرية في الكويت تتصدر دائما الجاليات المصرية في كافة بلدان العالم في المشاركة في الحياة السياسية والانتخابية، مشيرة إلى أن الجالية المصرية في الكويت تشارك في بناء الجمهورية الجديدة.

المشهد الانتخابي

وحول عدد المصريين المتواجدين في الكويت قالت أن عدد المصريين المتواجدين حاليا في الكويت 671 مصري وكلهم يتوافدون للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في المشهد الانتخابي.