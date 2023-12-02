رئيس بيت العائلة في الرياض: مصريون قطعوا مسافة 1200 كم للتصويت بانتخابات الرئاسة

قال الدكتور حسن الجراحي، رئيس بيت العائلة المصرية في الرياض، إن الإنجازات التي تمت طيلة الفترة الماضية ضخمة، والمصريون في الخارج شهدوا على إنجازات لا ينكرها إلا جاحد في حق الرئيس السيسي، سواء التمثيل في البرلمان، والعديد من الأمور الأخرى التي أعطت شيئا من الطمأنينة للمصريين في الخارج على المستقبل.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الجراحي"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "زوم" في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المملكة العربية السعودية يوجد فيها قنصليتين فقط في جدة والرياض يمكن من خلالهما الانتخاب، وبعض المصريين يسيرون أكثر من 1200 كيلو للإدلاء بصوتهم، موضحا أنه بعد جهد من أبناء الجالية المصرية في السعودية تم تدبير عدد من الحافلات من أجل تسهيل انتقال المصريين إلى القنصليات.

وأشار إلى أنه كان هناك استقبالات من البعثات الدبلوماسية وتسهيلات في دخول المواطنين، والبعض جاء في هيئة أسر مع أطفالهم، مع وجود تسهيلات متوفرة من قبل البعثة ومن ثم الجالية المصرية نفسها.