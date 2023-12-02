الصحة العالمية تطالب بتسليم الإمدادات الأساسية لـ غزة بشكل عاجل

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، السبت، بضرورة استئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل على أن تتم إعادتها لمستويات الهدنة التي انتهت، الجمعة.

وقال عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية والغذاء والماء والمأوى والدواء وأشياء أخرى.

وحذّر جيبرييسوس من أن الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

ودعا إلى وقف العنف وإطلاق سراح من تبقى من محتجزين، إضافة لإنهاء الحصار المفروض على غزة.