أمريكا تتعهد بتقديم 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر

تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بتقديم 3 مليارات دولار أخرى لصندوق المناخ الأخضر.

وقالت هاريس، اليوم السبت، من مؤتمر COP28 المنعقد بدبي، إنه يجب تسريع العمل وزيادة الاستثمارات والقيادة بشجاعة وقناعة.

وأضافت أن تحقيق تقدم مستمر في مجال المناخ لن يكون بدون قتال.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة اليوم، السبت، إن الولايات المتحدة ستتعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر، وذلك مع وصول نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى دبي لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ.

ويعد الصندوق، الذي تبلغ تعهداته أكثر من 20 مليار دولار، أكبر صندوق دولي مخصص لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، سيكون التعهد الأخير، إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق.

وقالت المصادر إن التعهد مرهون بتوافر الأموال.

ومن المتوقع أن تعلن هاريس تعهدها في وقت لاحق يوم السبت في خطاب أمام قمة COP28.

وقال ميسرو الصندوق في أكتوبر إن الجولة الثانية الحالية من تجديد الموارد جلبت حوالي 9.3 مليار دولار من التعهدات لتمويل المشاريع في المقاطعات المعرضة للمناخ بين عامي 2024 و2027.