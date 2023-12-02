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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشاركة المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة تعكس صورتنا الحضارية أمام العالم

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن مشاركة المصريين في الخارج والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس صورة مصر وحضاراتها أمام العالم كله.

وقالت الجمال، إن حرص المصريين في الخارج علي المشاركة يظهر حرصهم علي المشاركة في صناعة القرار المصري وخاصة أن انتخابات الرئاسة تعد أهم استحقاق انتخابي، مثمنة مشاهد المصريين في الخارج أمام البعثات والسفارات المصرية مما يؤكد أنهم حريصين علي ممارسة حقوقهم الدستورية.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت  جميع سفراء مصر المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالخارج، بالتسهيل على الناخبين فيما يخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المستخدم فى عملية التصويت، مشيرة إلي أن العملية الانتخابية خارج مصر تجري في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج من الساعة 9ص إلى الساعة 9م بالتوقيت المحلي لكل دولة.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المصريين في الخارج النائبة أسماء الجمال الهيئة الوطنية للانتخابات

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