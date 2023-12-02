السيسي يلتقي كامالا هاريس.. توافق مصري أمريكي على خطور الوضع بغزة.. فيديو

أفادت إكسترا نيوز في نبأ عاجل، أن الرئيس السيسي استقبل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

وأوضحت أن نائبة الرئيس الأمريكي نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للرئيس السيسي، وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن الشكر والتقدير لمصر وقيادتها للعمل الدؤوب المخلص على المساهمة في التوصل للهدنة وتبادل المحتجزين في غزة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي يؤكدان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة.

وتابعت أن الرئيس السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي يتوافقان بشأن خطورة الموقف الحالي في غزة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع.