الاحتلال يطلق قنابل دخانية بكثافة بجوار مدرسة النازحين

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ، أن جيش الاحتلال اطلق قنابل دخانية بكثافة بجوار مدرسة أبو حسين التي تأوي نازحين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأشارت وكالة الصحافة، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مربع سكني كامل في منطقة عسقولة شرق غزة، وقد عرف من بين البيوت المستهدفة بيوت آل مسلم، والحديدي واصلان والدحدوح

فيما ستشهد البروفيسور سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية في غزة ، مع عائلته في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة عبيد بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

من جانبه ، لفت المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، إلى أكثر من 60 شهيدا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء قصف إسرائيلي.