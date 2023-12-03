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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 أوقات فى اليوم يستجاب فيهم دعائك واظب عليها

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إن هناك 3 أوقات فى اليوم والليل من حافظ عليهم استجاب الله دعائه. 

وأضاف عبد الرازق، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية فيسبوك، أن الله عز وجل فضل اوقات على اوقات وهناك 3 اوقات يستجاب فيهم الدعاء، وهما أول النهار أخر النهار وأخر الليل، الدليل على ذلك آية وحديث، قال الله عز وجل {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ }، وفى الحديث الشريف عن أَبِي هريرة رضى الله عنه عن النَّبيّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولنْ يشادَّ الدِّينُ إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِينُوا بِالْغدْوةِ والرَّوْحةِ وشَيْءٍ مِن الدُّلْجةِ رواه البخاري. والغدوة هنا هي أول النهار، الروحة اخر النهار، الدلجة اخر الليل. 

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وأشار الى أن أول النهار هو الفجر واخر النهار هو العصر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى البردان دخل الجنة"، واخر الليل وبالاسحار هم يستغفرون، فأحرصوا على الـ3 أوقات فهي من أعظم الاوقات التي يحب الله فيها الدعاء . 

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك 5 أوقات فى اليوم يُستجاب فيها الدعاء، وقال مجاهد رضي الله عنه: إن الصلاة جعلت في خير الساعات؛ فعليكم بالدعاء خلف الصلوات.

أوقات يستجاب فيها الدعاء

من أوقات استجابة الدعاء أن يدعو المسلمُ بين الأذان والإقامة؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» أخرجه الترمذي في "سننه" وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

و قال الإمام العمراني في كتابه "البيان" "ويستحب أن يدعو الله بين الأذان والإقامة؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا».

والدعاء بين الأذان والإقامة إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد، وهو موطن من مواطن الإجابة في أي صلاة كانت في المسجد أو في غيره.

أوقات يستجاب فيها الدعاء أوقات استجابة الدعاء الدكتور رمضان عبد الرازق اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر 3 أوقات فى اليوم والليل

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