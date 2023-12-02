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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في دوري الأبطال

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.
  • خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

  • خط الهجوم: محمود كهربا

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 

وتنطلق مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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