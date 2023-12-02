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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال كولر للاعبين قبل مباراة يانج أفريكانز في دوري الأبطال؟

مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بـ النادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة في تنزانيا قبل الذهاب إلى ملعب بنيامين مكابا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث كولر خلال المحاضرة عن آخر التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر المجموعة مبكرا دون الدخول في حسابات أخرى.

مشوار الأهلي في دوري الأبطال

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي بالقاهرة.

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