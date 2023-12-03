غرام الأفاعي.. شاب يتخلص من خطيبته السابقة حتى لا تتزوج غيره

لم يتمكن الشاب الأسواني من السيطرة على مشاعره تجاه خطيبته السابقة التي تركته وتم فسخ خطبتهم، الأمر الذى حوله إلى مجرم ومتهم، بعد أن خطط ودبر للتخلص من خطيبته السابقة حتى لا تكون لشخص غيرة، بعد أن عمته الغيرة عن تقييم الأمور بشكل سليم، فدفعه هذا الحب الأعمى إلى ان يتحول إلى مجرم بعد ان نفذ خطته وانهى حياة خطيبته السابقة.

تفاصيل الواقعة

لقيت فتاة مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري من خطيبها السابق بمركز إدفو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إبلاغ الجهات المعنية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمصرع فتاة نتيجة إصابتها بطلق ناري بعد أن أطلق خطيبها السابق النار عليها داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.