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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين حملة «انزل شارك» لتعزيز المشاركة بالانتخابات الرئاسية بمستقبل وطن بالإسكندرية

مستقبل وطن يدشن مبادرة
مستقبل وطن يدشن مبادرة انزل شارك

دشنت أمانة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حسن، حملة "انزل شارك.. من أجل مصر" لحث العاملين بالأجهزة التنفيذية المختصة بالمرافق والإسكان بالإسكندرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالتنسيق مع أمانة المجالس المحلية برئاسة النائب أحمد المصري عضو مجلس النواب.

وذكر الحزب في بيان أن الحملة تضمنت عقد لقاءات توعوية مع العاملين بحي الجمرك ومديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي المنتزه ثان، من أجل تشجيعهم على المشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من دور مصر الرائد ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي للعاملين للمشاركة في العملية الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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وتناولت اللقاءات حث العاملين على المشاركة الإيجابية في النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والوقوف خلف القيادة السياسية ودعم قرارات الدولة وتم عرض كل الدعم اللوجستي لكافة رؤساء المؤسسات والقطاعات ومديري الإدارات والعاملين بها وتوفير وسائل انتقال لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية.

وأكد المهندس الاستشاري السيد، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أهمية إقبال المواطنين على التصويت في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لأن المشاركة بكثافة ستظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم، وسترسل برسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصري يقف خلف دولته وقيادته السياسية في وجه المخاطر التي يتعرض لها الوطن، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.

وطالب جميع العاملين بالمرافق المختلفة على المشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من دور مصرنا الحبيبة الرائد ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي للعاملين للمشاركة في العملية الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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