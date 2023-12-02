نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم تعرضها لـ وعكة صحية مفاجئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى.

ونشرت أسما إبراهيم، عبر “ستوري” حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لـ ذراعها وقد عُلِقَت به “كالونا” لتتلقى العلاج من خلالها.

وعلقت الإعلامية أسما إبراهيم، على الصورة: “الحمد لله”.

أسما إبراهيم

أكد الناقد طارق الشناوي الناقد الفني، أن الزعيم عادل إمام مدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، كاشفًا عن أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه المنتج عصام إمام.

وقال الشناوي خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم: شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه، ولو كتبت حاجة عنه؛ يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط، وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد.

من جهة أخرى، أكد طارق الشناوي أنه مستمر في مقاضاة الفنان مصطفى قمر؛ بعد تصريحاته الأخيرة.

فيما أشار إلى أن الفنان أحمد فهمي ممثل قادر على أداء كل الأدوار وليس الكوميدي فقط، قائلا: “شايف أحمد فهمي ممثل قادر على أداء كل الأدوار، مش بس الكوميدي، وشايف إنه أحسن الثلاثة ككاتب، وعنده قدرة على الكتابة، وله أعمال منفردة”.