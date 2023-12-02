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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: انطلاقة جديدة لاستديو 5 في قناة النيل للأخبار

حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا، بتطوير استديو 5 في قناة النيل للأخبار، بشكل جديد، وذلك بعد رفع كفاءته، ودعمه بالبلازمات والتقنيات الحديثة؛ لمواكبة التطور التكنولوجي، لخروج النشرات الإخبارية بشكلٍ جديد، ومختلف، مدعومة بمذيعين ومذيعات تم تدريبهم على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح زين، أنه فيما يتعلق بتغطية الانتخابات الرئاسية، فقد وضع قطاع الأخبار، خطة التغطية الإعلامية، والتي بدأت مع إعلان الهيئة العامة للانتخابات الشروط والضوابط ذات الصلة، مرورا بالحملات الانتخابية للمرشحين، ونقل نبض الشارع المصري على الشاشة، وإعداد تنويهات خاصة؛ للتحفيز على المشاركة الفاعلة، استعدادا لبدء عملية التصويت.

وأشار رئيس الوطنية للإعلام، إلى أنه فيما يتعلق بتغطية أخبار قطاع غزة؛ فقد أفردت قناة النيل للأخبار، المساحة الأكبر للتغطية من داخل الأراضي الفلسطينية، ومحيط معبر رفح، ودخول المساعدات، والدور المصري المتواصل سواء على الصعيد الإنساني والعربي.

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