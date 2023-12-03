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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل انجلش كيك بالزبيب

صدى البلد

إذا كنت من محبي الحلويات نقدم لكي اليوم طريقة عمل انجلش كيك بالزبيب 
 المقادير 
2 كوب ونصف دقيق
كوب  سكر
كوب  زبيب
نصف كوب حليب
ربع كوب زبدة لينة(اونصف كوب زيت)
4 بيضات
1 معلقة كبيرة بيكينج باودر
1 معلقة صغيرة فانيليا
1 معلقة خل
رشة ملح

خطوات التحضير
توضع الزبدة  في وعاء، ويضاف إليها السكر ويضرب جيدا حتى نحصل على خليط كريمي القوام.
يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر، مع وضع قليل من الفانيليا بعد كل بيضة.
يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه البيكينج بودر والملح والحليب  و الزيت وتخلط جيدا.
يضاف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة مع الخفق المستمر في اتجاه واحد.
يضاف الحليب، ويخفق مرة اخرى حتى يتجانس.واخيرا معلقه الخل
يوضع الزبيب في وعاء به قليل من الدقيق، وتقلب جيدا حتى تكتسب طبقة خفيفة من الدقيق.
يوضع الزبيب في مصفاة سلك لليتخلص من الدقيق الزائد.
يوضع الزبيب في خليط الكيك، ويقلب مرة أخرى.
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ويدهن القالب بالزبدة ويبطن بالدقيق.
يصب الخليط في القالب، ويدخل الفرن لمدة 25 دقيقة وحتى ينضج.
يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلا.

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