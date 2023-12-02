سفيرنا بكندا: المصريون مستمرون في التوافد للإدلاء بأصواتهم | صور

أكد السفير أحمد حافظ سفير مصر في اوتاوا سير العملية الانتخابية لليوم الثاني بانتظام في صورة طبيعية، لافتا الى استمرار ابناء الجالية المصرية الى مقر اللجنة الانتخابية للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال السفير حافظ إن الأخوات والإخوة من الجالية المصرية مستمرون في التوافد على مقر اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في أوتاوا؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وفتحت السفارة المصرية في كندا أبوابها امام الناخبين المصريين منذ التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة الكندية (في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة) لليوم الثاني.