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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا أهتم.. نتنياهو يرد على مطالب استقالته من منصبه في نهاية الحرب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

سُئل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم السبت، عما إذا كان سيستقيل من منصبه في نهاية الحرب في ضوء استطلاعات الرأي التي ظهر منها أن الكثيرين في الإسرائيليين يطالبونه بذلك.

وأجاب نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، قائلا: “أنا لا أهتم باستطلاعات الرأي. لقد حصلت على تفويض من مواطني إسرائيل لقيادة دولة إسرائيل - نحن لا نعمل وفق استطلاعات الرأي اليومية. نحن نعمل من أجل هدف واحد وأستثمر كل طاقتي”.

وأضاف: إذا لم يكن لديك مساحة سياسية، فلن يكون لديك مساحة عسكرية. وبدونها لن نكون قادرين على إدارة الحرب. هذا هو الشيء الوحيد الذي يهمني".

وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي داخل إسرائيل، إلى استمرار انهيار شعبية نتنياهو والأحزاب المُشكلة للائتلاف الحاكم، وتعزيز زعيم المُعسكر الوطني بيني جانتس.

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