يويفا يكشف عن قيمة جوائز يورو 2024

كشفت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن قيمة الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» المقرر إقامتها في ألمانيا، حث تبلغ 8 ملايين يورو (ما يعادل 8.7 مليون دولار).

ووفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، سيدفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 331 مليون يورو في مجمل الجوائز خلال البطولة، وهي نفس قيمة الجائزة المالية للنسخة السابقة للبطولة في عام 2021.

وستحصل جميع المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة على مبلغ 9.25 مليون يورو في بداية البطولة، ومنها مبلغ 1.5 مليون يورو؛ حينما يتأهل أي فريق لدور الستة عشر.

وسيحصل المنتخب الذي يتأهل لدور الثمانية على مبلغ 2.5 مليون يورو، و4 ملايين يورو لدى الوصول للدور قبل النهائي، ويحصل وصيف البطولة على مبلغ 5 ملايين يورو.

ويحصل الفائز في أي مباراة على مبلغ مليون يورو، وتبلغ قيمة نقطة التعادل مبلغ 500 ألف يورو.

وفي أفضل الأحوال، سيحصل الفائز بالبطولة على إجمالي مبلغ 28.25 مليون يورو كمكافآت من «يويفا».