إعلامي يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن محمد عبد المنعم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيكون جاهز للمشاركة مع الفريق في نهائيات كأس العالم للأندية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبد المنعم يعاني من التواء في الكاحل، والإصابة لست مقلقة وسوف يغيب من أسبوع إلى 10 أيام، وسيتواجد ضمن البعثة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية".

وكانت قد انتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.