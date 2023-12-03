دخول 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

قال هشام عبد التواب، موفد قناة إكسترا نيوز، إن هناك تطورات عديدة على مختلف المستويات في معبر رفح بالتزامن مع انتهاء الهدنة الإنسانية، منوها بأنه أمس لم يشاهدوا إلى مساعدات إلى داخل قطاع غزة مع انتهاء هذه الهدنة.

ولفت "عبد التواب"، خلال مداخلته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إلى أن اليوم شهدوا دخول عدد من شاحنات المساعدات التي تحمل مختلف المساعدات من مواد غذائية ومستلزمات وغيره إلى داخل قطاع غزة، والتي يصل عددها إلى 50 شاحنة.

وأوضح موفد قناة إكسترا نيوز، أن هناك 3 شاحنات من الوقود قد دخلت إلى قطاع غزة، معقبا: "اليوم عادت الوتيرة إلى ما كانت عليه قبل الهدنة"، موضحا أن بعد انتهاء الهدنة بدء القصف المستمر على مختلف مناطق القطاع، مضيفا: "نسمع أصوات ذوي القصف و الغارات من المعبر".

وأضاف، أن اليوم معبر رفح واصل في استقبال العشرات مزدوجي الجنسية، الذين أتوا من قطاع غزة عبر معبر رفح ثم إلى وجهتهم التالية، بالإضافة إلى تواجد سفارات و هيئات دبلوماسية أيضا لتنسيق الإجراءات الخاصة برعاياها، منوها إلى استقبال المعبر اليوم لـ 12 مصابا من القادمين من قطاع غزة، و 3 حالات من مرضى الغسيل الكلوي الذي تم تحويلهم للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وواصل، أن هناك عشرات من الشهداء سقطوا من الأمس و حتى اليوم، مع استمرار القصف في مناطق الجنوب.