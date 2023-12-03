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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استمرار توافد الجالية المصرية بكوريا الجنوبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

استمرار توافد الجالية
استمرار توافد الجالية المصرية بكوريا الجنوبية

بدأت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية في استقبال الناخبين المصريين لليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث فتحت اللجان باب التصويت في التاسعة صباحاً بتوقيت كوريا الجنوبية.

وأكد السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، أن العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة ويسر في السفارة، وقد تم تجهيز السفارة بالكامل واستعدادها لاستقبال المواطنين المصريين منذ صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وتعبر السفارة عن تفاؤلها بزيادة عدد الناخبين خلال يوم الأحد، وتتوقع مشاركة أكبر من المواطنين المصريين في العملية الانتخابية حتى نهاية اليوم.

وتهدف السفارة إلى توفير جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للمواطنين المصريين للمشاركة في هذا الواجب الوطني الهام، وتقوم السفارة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة ملائمة للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

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